Kampioen KFC Kontich “promoveert” naar lagere reeks: “De ambitie is er wel om opnieuw naar eerste nationale te gaan”

Kontich

Groot feest bij KFC Kontich eind maart: het damesteam pakte de titel in eerste nationale op het veld van Standard, maar koos ervoor om niet te promoveren naar de Super League. Financieel onhoudbaar, klonk het toen – en nog altijd – in het Kontichs kamp. Nu, enkele weken later, vertrekt de A-kern grotendeels naar Westerlo en wordt de B-ploeg, die zonet naar tweede nationale promoveerde, het A-team. “Zo promoveren we wel … naar een lagere reeks”, klinkt het bij voorzitter Wim Claes.