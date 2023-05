Tina Turner op 83-jarige leeftijd overleden

“Tina Turner, de ‘Queen of Rock’n Roll’ is vandaag op 83-jarige leeftijd vredig overleden na een lang ziekbed in haar huis in Kusnacht bij Zürich, Zwitserland. Met haar verliest de wereld een muzieklegende en een rolmodel”, valt in het statement te lezen.

“Met haar muziek en haar grenzeloze passie voor het leven betoverde ze miljoenen fans over de hele wereld en inspireerde ze de sterren van morgen. Vandaag nemen we afscheid van een dierbare vriendin die ons haar grootste werk nalaat: haar muziek. Ons oprechte medeleven gaat uit naar haar familie. Tina, we zullen je erg missen”, staat op haar officiële Facebookpagina.

© AP

In de afgelopen jaren kreeg de zangeres te maken met verschillende gezondheidsproblemen. Zo had ze kanker, kreeg ze een beroerte en was er sprake van nierfalen.

De in de VS geboren ster, die intussen de Zwitserse nationaliteit had, was een van de meest geliefde vrouwelijke rockzangeressen, bekend om haar charisma en tal van hits, waaronder What’s Love Got to Do With It, River Deep, Mountain High en Private Dancer. Wereldwijd verkocht ze meer dan 200 miljoen albums en ze won ook acht Grammy Awards. (sgg)