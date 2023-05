Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) verlaat na zes jaar Crystal Palace: “Een cruciaal figuur, een professional”

“We hebben het geluk gehad een professional als Luka zo lang bij de club te hebben,” zei clubvoorzitter Steve Parish. “Hij heeft enorm veel bijgedragen aan het team, zowel op als naast het veld, en was een cruciale figuur in ons lange verblijf in de Premier League.”

“Het is een voorrecht geweest om bijna zeven jaar bij zo’n bijzondere club door te brengen”, aldus Milivojevic. “In de Premier League spelen is de droom van elke speler en om dat zo lang bij Crystal Palace te doen, is een eer. Ik hoop dat ik de fans trots heb gemaakt.”

© BELGA

De 32-jarige Serviër verkaste in 2013 van het Servische Rode Ster Belgrado naar paars-wit, waar hij een tegenvallende passage kende. Daarna bevestigde hij wel bij Olympiacos en Palace. Vanaf 2017 speelde de Servische international (39 caps) in zeven seizoenen 198 keer voor de club, bij wie hij ook sinds 2018 kapitein is. De afgelopen twee seizoenen kwam Milivojevic minder aan spelen toe.

Met zijn 28 doelpunten staat hij derde op de all-time topschutterslijst van Crystal Palace in de Premier League. Met respectievelijk 35 en 68 goals doen enkel Christian Benteke en de Ivoriaanse aanvaller Wilfried Zaha beter.

De club van huurling Albert Sambi Lokonga, een andere ex-Anderlechtspeler, staat met nog een speeldag voor de boeg elfde met 44 punten.