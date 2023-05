Poolse twintiger in Bocholt gearresteerd met lading drugs en geld in auto

Bocholt

De lokale politie Carma arresteerde dinsdag rond 18.30 uur een 25-jarige Pool zonder vaste verblijfplaats in België tijdens een verkeerscontrole op de Weerterweg in Bocholt. De twintiger was een van de inzittenden van een wagen met Nederlands kenteken. Hij had een aanzienlijke hoeveelheid cannabis in zijn bezit en tijdens de doorzoeking van de wagen stootten de politiemensen op nog verschillende andere soorten drugs, verstopt in de rugzak van de man. Behalve de verdovende middelen had de Pool ook een redelijke som cash op zak.

De man werd gearresteerd. Vermoedelijk is hij een drugsrunner. Na het verhoor bij de politie werd beslist om de verdachte donderdag voor te leiden bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Die zal over zijn aanhouding moeten beslissen.