VIDEO. Mark Cavendish is boos en gaat na mislukte massasprint verhaal halen bij Italiaan tijdens live-uitzending

Met een 19de plaats stelde Mark Cavendish woensdag teleur in de Giro. De Brit van Astana zat nooit echt goed gepositioneerd en liet nog voor het overschrijden van de finish in Caorle zijn frustratie blijken. En nadien ook.

De man die bezig is aan zijn laatste seizoen ging voor de neus van Filippo Fiorelli staan. Blijkbaar had Cavendish de jonge Italiaan van Green Project - Bardiani wat te vertellen. Intussen rolden de camera’s van Eurosport, maar reporter (en ex-renner) Adam Blythe durfde zijn landgenoot niet vragen wat er precies gebeurd was.

Uit beelden van de laatste kilometer valt op te maken dat Cavendish in de buurt van Fiorelli zat, terwijl die laatste in een betere positie trachtte te geraken. De Giro-debutant maakte op vlak voor de laatste bocht ook een serieuze zwieper en leek Cavendish in de laatste rechte lijn in te sluiten.