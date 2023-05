Team B-FAST vertrekt naar rampgebied van overstromingen Italië

Een team van B-FAST vertrekt in de nacht van woensdag op donderdag naar Italië om te helpen bij het wegpompen van water en modder na de zware overstromingen. Dat heeft Buitenlandse Zaken woensdag aangekondigd.

België stuurt een ‘Extreme High Capacity Pumping’-module. Deze module van de Civiele Bescherming bestaat uit twee pompeenheden, goed voor een capaciteit van 6.000 kubieke meter per uur. Ze kunnen niet enkel gebruikt worden om water weg te pompen, maar ook bijvoorbeeld modder uit tunnels. Het B-FAST-team bestaat uit vijftien bemanningsleden en vijf voertuigen. De operatie, deels gefinancierd door de EU, zal ongeveer tien dagen duren.

Italië had om hulp gevraagd via het Europese mechanisme voor civiele bescherming, dat het verlenen van noodhulp door de andere lidstaten coördineert. Het land kampt in de regio van Emilia-Romagna met de zwaarste overstroming sinds mensenheugnis. Er zijn al vijftien doden gevallen, tienduizenden mensen kunnen nog niet naar huis en tientallen gemeenten staan nog steeds onder water.

Buitenlandse Zaken onderstreept dat het voor België belangrijk is om solidariteit te tonen met Italië. Het land stuurde ook een reddingsploeg tijdens de overstromingen van de Vesder in de zomer van 2021.