Niet de openbare weg, wel het zwembad in Lummen is voortaan het werkterrein van Kenneth Vanbilsen. — © Sven Dillen

Als wielrenner dook hij in de kleinste gaatjes, sinds april redt hij medemensen van een verdrinkingsdood. Kenneth Vanbilsen (32), tien jaar profrenner bij Sport Vlaanderen-Baloise en Cofidis, is sinds kort collega-redder van Tom Vannoppen en Hilde Quintens in het zwembad van Lummen.