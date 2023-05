Triceratops Dirkje in het museum in Leiden. — © Naturalis Biodiversity Center

Hasselt/Maastricht/Leiden

In museum Naturalis in Leiden staat het skelet van een Triceratops met de naam Dirkje. De restanten van de dino zijn genoemd naar de verdienstelijke vrijetijds-paleontoloog Dirk Cornelissen uit Hasselt: “Ik werk in de bouw. Dit is een uit de hand gelopen hobby.”