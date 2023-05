Belgische sprinter Arne Marit in tranen na dramatische massasprint in de Giro: “Ik ga hier niet van slapen, f*ck!”

Onze landgenoot had tranen in zijn ogen na de finish in Caorle. Hij voelde zich super en had een plan om zijn eerste grote sprintzege te boeken. Maar het werd een 12de plek voor Marit.

“Ik heb hier geen woorden voor”, sakkerde hij. “Ik geloofde er echt in vandaag en voelde me een hele dag super goed. Ik draaide de laatste bocht eigenlijk perfect. Ik wist dat ik aan de binnenkant kon zitten zodat ik iedereen uit kon remmen. Dit gebeurde zo ook. Ik koos het wiel van Milan en die kon ik perfect voorbij remmen. Voor mij viel het een beetje stil, maar Dainese schoof dan in op het juiste moment. Ik kwam daardoor perfect uit de slipstream, zoals ik gehoopt had. Ik zat in zesde positie met 250-300 meter te gaan, dus.”

Maar… “Juist op het moment dat ik wil aanzetten, schiet mijn ketting eraf. Ik kon die er nog wel terug op krijgen, maar meteen erna schoot ze er opnieuw af. Ik snap het niet want ik heb de hele koers geen enkel mechanisch probleem gehad, alles schakelde vlot. En dan net weer in die sprint. Dit is echt een gemiste kans op een Giro-rit. Ik had vandaag de benen om te winnen en ik zat in een goeie positie. Ja, ik heb er geen woorden voor. F*ck!”

Marit was er het hart van in. “De laatste kans in Rome? Ik zal me wel moeten opladen. Alles moet goed vallen in een sprint en dan is dit heel frustrerend. Misschien dat ze net in die bocht tegen mijn versnellingsapparaat rijden, dat kan. Ik heb nog nooit met tranen in mijn ogen een interview gegeven, dus dit is wel de grootste teleurstelling uit mijn carrière. Ik ga hier niet van slapen vannacht. Ik rij al de hele Giro om hier te kunnen toeslaan. Ik ben ziek geweest, maar ik ben blijven afzien omdat ik wist dat deze dag eraan zat te komen. Ik heb het altijd lastig om mezelf te positioneren en nu zit ik perfect gepositioneerd. Ik ben, denk ik, ook zo emotioneel omdat ik al twee weken zit af te zien. Alles gaat perfect en dan… Ja.”

De beelden van de laatste kilometer: