Oost-Vlaanderen start zwarte lijst voor ‘amokmakers’ in recreatiedomeinen

In Oost-Vlaanderen moeten bezoekers vanaf 1 juni hun identiteitskaart voorleggen wanneer ze gaan zwemmen in een provinciaal domein. Dat is woensdag beslist in de provincieraad. Wie zich misdraagt, zal de toegang tot de domeinen ontzegd kunnen worden, al is het nog niet duidelijk hoe streng de straffen zullen zijn voor welke feiten.

Wel is duidelijk dat de deputatie (N-VA, Groen en CD&V) zwarte lijsten wil laten bijhouden waarop ‘amokmakers’ of andere personen met slechte bedoelingen belanden. Die lijst zal voor alle domeinen gelden en zou tussen de domeinen uitgewisseld kunnen worden.

Bezoekers zullen bij elk bezoek hun identiteitskaart moeten voorleggen. Bij mensen met een tijdelijk verblijfsrecht of met een buitenlandse identiteitskaart zal de controle manueel gebeuren. Rijbewijzen of personeelskaarten worden niet aanvaard.

Oost-Vlaanderen baat 4 zwemzones uit: een strand met zwemwater of zwembaden. Het gaat om De Ster in Sint-Niklaas, Nieuwdonk in Berlare en Puyenbroeck in Wachtebeke. Maar ook De Gavers in Geraardsbergen zal de lijst gaan hanteren, hoewel daar in het verleden amper problemen zijn geweest.

Toch vindt de deputatie het nodig om voor alle domeinen zwarte lijsten in te voeren na een aantal incidenten waarbij jongeren uit grotere steden zonder vergelijkbare zwemgelegenheden afzakken naar Oost-Vlaamse recreatiedomeinen.

In De Ster leidde dat in het verleden al eens tot overlast en in Gent, waar de stad het domein uitbaat, werd een hek geplaatst om toezicht te houden en inkomgeld te vragen voor niet-inwoners.