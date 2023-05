Cd&v dringt aan op meer en snellere bouw van sociale woningen

Regeringspartij cd&v wil dat minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) “een tandje bijsteekt” in de bouw van sociale woningen. “Vanaf dag één vragen we om meer en sneller sociale woningen te bouwen. Maar het gaat tergend traag”, zo zei Vlaams parlementslid Vera Jans woensdag in het Vlaams Parlement. Volgens minister Diependaele heeft de grote bestuurlijke hervorming binnen de sector een impact gehad, maar zou het bouwritme opnieuw moeten stijgen nu die hervorming zo goed als afgerond is.

Vlaanderen heeft vorig jaar 2.792 nieuwe sociale woningen gerealiseerd. Tegen de achtergrond van de ruim 182.000 mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning is dat volgens cd&v-parlementslid Vera Jans te weinig en te traag. Zij dringt bij de minister aan op “meer ambitie” en vraagt om de bouw van sociale woningen te versnellen.

Ook vanuit de oppositie kwam er kritiek. Zo sprak PVDA-parlementslid Onno Vandewalle van een “dieptepunt” en herhaalde Vooruit-parlementslid Maxim Veys zijn pleidooi om versneld werk te maken van “meer en betaalbare woningen”.

Minister Diependaele verdedigde zich door te wijzen op de grote hervorming die in de sector van de sociale huisvesting is doorgevoerd. “Die hervorming heeft ervoor gezorgd dat mensen tijdelijk bezig waren met andere zaken dan nieuwbouwwoningen”, erkent de N-VA-minister. Maar nu de hervorming zo goed als afgerond is, verwacht de minister een verhoging van het bouwritme. De eerste cijfers zijn volgens hem alvast “voorzichtig positief”. Zo ligt het bedrag aan leningen aan woonmaatschappijen opnieuw bijna aan het historische gemiddelde van 700 miljoen euro.

Daarnaast zijn er volgens de minister andere ingrepen gedaan om het bouwritme te versterken, gaande van het betrekken van de private sector via de gemengde projecten tot het stimuleren van innovatie in de sector waardoor er sneller kan gerenoveerd en gebouwd worden.

Cd&v-parlementslid Jans blijft bij de minister aandringen om “te kijken naar ingrepen om sneller te gaan”. Vooruit-parlementslid Veys vindt dat de minister zich verschuilt achter de hervorming van de sector. “Dat is door jullie beslist. Het is jullie keuze geweest dat de woonmaatschappijen met zichzelf zijn bezig geweest in plaats van met extra sociale woningen”, aldus Veys.