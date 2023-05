Waarom Hoeseltse Sarah Pepels niet te zien was in laatste ‘Liefde voor Muziek’

Jaap Reesema, Metejoor, Günter Neefs, Daan, K3, Stef Bos en Portland. Eén voor één kwamen ze dinsdagavond toe in Villa Louise-Marie Manor in Maarkedal voor een reünie van Liefde voor Muziek. De opnames in Spanje dateren al van enkele maanden geleden en in die tijd is er veel veranderd. K3 telt een babybuikje minder nadat Hanne intussen mama werd van zoontje Julien en ook Portland kent niet meer dezelfde bezetting.

© vtm

De Hoeseltse Sarah Pepels werkte nog mee aan alle covers in Spanje en blikte onlangs positief terug op haar Liefde voor Muziek-avontuur. “Ondanks de ingewikkelde timing was Liefde voor Muziek wel een fantastische ervaring”, zei ze in Het Belang van Limburg. “Ik ben de artiesten die ik heb ontmoet heel dankbaar, en ik zie het als een symbolisch afscheid van mijn tijd bij Portland.”

© vtm

Een afscheid dus, want intussen heeft Sarah Portland verlaten en ook geen contact meer met frontman Jente Pironet. Ze koos er dan ook voor om niet meer aanwezig te zijn tijdens de reünie. “Ik ben heel blij dat we dit als duo hebben kunnen doen. Natuurlijk is het voor de band allemaal lichtelijk melancholisch, nu Sarah geen deel meer uitmaakt van Portland. Maar het is mooi dat we ons avontuur op deze manier hebben kunnen afronden. Ik ben er trots op”, reageerde Jente nog.

© vtm

‘Liefde voor Muziek’ is te herbekijken via VTM GO