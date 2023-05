Plan om 15.000 woningen in Vlaamse Ardennen te schrappen, afgevoerd na hevig protest: “Wat zitten sommigen daar te doen?”

Het nieuwe provinciaal ruimtelijk beleidsplan wordt afgevoerd na zwaar protest van de burgemeesters in de Vlaamse Ardennen. In dat plan stond dat in de Vlaamse Ardennen alleen al 15.000 woningen best plaats zouden maken voor natuur.

De burgemeesters in de Vlaamse Ardennen kregen dinsdag de nieuwe ruimtelijke plannen van de provincie Oost-Vlaanderen te zien. En die schoten in het verkeerde keelgat. Zware politieke druk van verschillende burgemeesters uit de streek zorgde ervoor dat de deputatie haar staart intrekt en de plannen in de vuilnisbak gooit.

“Op 22 maart van dit jaar keurde de Oost-Vlaamse provincieraad een ontwerp van beleidsplan goed”, laat bevoegd gedeputeerde An Vervliet (N-VA) weten. “Dat plan moet richting geven aan de invulling van de ruimte in Oost-Vlaanderen de komende decennia. Uit het openbaar onderzoek dat momenteel loopt, blijkt echter dat er geen draagvlak te vinden is bij heel wat burgemeesters.”

“We hebben al een lang traject achter de rug met vele overlegmomenten, studierondes, tekeningen en plannen. Maar uiteindelijk staat of valt zo’n plan met de toetsing aan de realiteit. Plannen zijn nodig, maar finaal moet het ook praktisch haalbaar zijn. Het is net daarom dat we ook een ruime inspraakronde organiseren. Uit die inspraak blijkt alvast dat het beleidsplan op weinig instemming kan rekenen bij heel wat Oost-Vlaamse burgemeesters, en dat is nog zacht uitgedrukt.”

“Geen reservaat maken van Vlaamse Ardennen”

“De consequenties van dit beleidsplan gaan veel te ver”, zegt Joris Nachtergaele, burgemeester van Maarkedal (N-VA). “Het spreekt voor zich dat ook ik gewonnen ben voor de bescherming van de open ruimte en van ons landschap. Maar we mogen van de Vlaamse Ardennen geen reservaat maken waarin mensen niet meer kunnen wonen. Als dit plan effectief wordt doorgevoerd, zou dat echter wel het resultaat zijn. Ik verwacht dan ook dat de deputatie haar verantwoordelijkheid opneemt en dit beleidsplan een halt toeroept.”

“Ik vind dat wij als provinciebestuur geen inspraak moeten organiseren voor de show”, zegt Vervliet. “Als ik signalen krijg uit het veld – en onze burgemeesters staan tenslotte echt in dat veld – dat dit plan in de praktijk effectief nefaste resultaten zou hebben, dan is het voor mij duidelijk dat we hiermee zo niet verder kunnen en dat men dus zal terugkeren naar de tekentafel om een werkstuk af te leveren dat wel op draagvlak kan rekenen.”

Goedgekeurd door provincieraad

“Alles op de administratie steken, gaat te ver”, zegt een burgemeester. “Dit plan werd als ontwerp goedgekeurd door de provincieraad. Dat wil zeggen dat een meerderheid van de provincieraadsleden dit goed vinden, of dat ze ja gestemd hebben op iets waar ze niet van wisten waarover het gaat. Wat zitten sommigen daar te doen?”