VIDEO. Franse vluchter krijgt water van supporter over zich in de Giro, maar kan daar allesbehalve mee lachen

Het was voor de verandering eens redelijk warm in de Giro. Tijdens de zeventiende etappe scheen zowaar de zon. Thomas Champion vond het een uitstekend moment om mee te gaan in de ontsnapping van de dag. Onderweg kreeg de renner van Cofidis wat water over zich gespoten door een toeschouwer. Verfrissend? Misschien, maar de Fransman kon er niet mee lachen.