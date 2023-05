Duitse klimaatactiegroep roept op tot protestmarsen in heel het land na reeks huiszoekingen

Woordvoerster Aimée van Baalen riep alle Duitsers op om aanstaande woensdag in veel steden deel te nemen aan protestmarsen. Er zou woensdag al een demonstratie plaatsvinden in Berlijn. In totaal werden woensdagochtend vijftien panden, waaronder appartementen en kantoren, doorzocht tijdens een inval die verband hield met verschillende aanklachten tegen leden van de groep.

“De vijftien adressen die bezocht werden, hebben alle leden van onze groep hard geraakt. De huiszoekingen maken ons bang, maar we mogen niet in die angst blijven”, zei van Baalen. “Moeten we in Duitsland eerst slachtoffer worden van droogte en voedingstekorten doormaken voor we begrijpen dat Letzte Generation opkomt voor al onze levens en dat dit geen criminele actie is?”, klinkt het. Ze voegt er nog aan toe dat de groep van plan is om actie te blijven voeren.

Nancy Faeser, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, meent dat de huiszoekingen wel nodig waren en dat wetgeving geen grap is. “Politie en justitie zullen geen criminele acties aanvaarden maar handelen, dat is hun taak”, zei ze.