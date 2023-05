LIVE GIRO. Venijnig zwaar slot met onbekende Coi belooft waardeverhoudingen op scherp te zetten

Wie als topfavoriet wil aanvallen, krijgt donderdagmiddag daartoe gelegenheid zat. Vooral het slot met de Forcella Cibiana, de moordend zware Coi en Val di Zoldo is beestig zwaar. Herpakt Roglic zich al in de eerste van de drie resterende etappes in de Dolomieten? Of glijdt hij verder af op de vooravond van de koninginnenrit? Dit is een interessante bergrit om een beter inzicht te krijgen van de onderlinge waardeverhoudingen tussen de ‘Grote Drie’. Volg rit 18 hier op de voet.