Hans Somers stopt als coach van Jong Genk

Jong Genk kon zich twee speeldagen voor het einde van de play-offs verzekeren van het behoud in de Challenger Pro League ten koste van Virton. De troepen van Somers eindigden voorlaatste met evenveel punten als de Luxemburgse degradant, maar Jong Genk had één wedstrijd meer gewonnen. “De komende weken gaat de club op zoek naar twee opvolgers om de voorbereiding van het seizoen 2023-2024 aan te vatten”, klinkt het bij KRC Genk. “Vanuit de volledige club willen we beide coaches bedanken voor hun inzet en het geleverde werk.”