Opvallend: geen Nick Celis meer bij 3X3 Lions op WK in Wenen

Volgende week gaat in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen het WK 3x3 van start. De 3X3 Lions gaan voor een medialle maar er is geen plaats voor Nick Celis. De selectie zou normaal gezien donderdag worden gepresenteerd, maar de Belgische federatie kon lekken niet voorkomen.

Op een 3X3 evenement in het Antwerpse tekende Team Antwerp, nummer vier van de wereld present. Met Dennis Donkor, Caspar Augustijnen en Bryan De Valck. Ook Thibaut Vervoort, die Team Antwerp verliet voor een lucratief contract bij het Chinese Futian, was aanwezig. Maar geen Nick Celis, zeg maar de stichter van Team Antwerp en ook de voorbije jaren in de selectie van de 3X3 Lions.

Steve Ibens is de nieuwe bondscoach van de 3X3 Lions en ook met zijn broer Peter de initiatiefnemer van het nieuwe kampioenschap pleintjesbasketbal voor de jeugd in het Antwerpse. Hij kreeg op “Tunnelplaats” in het Antwerpse vragen over de 3X3 selectie, net als Thibaut Vervoort, maar gaf professioneel mee dat de definitieve selectie donderdag zou worden vrijgegeven. Al snel werd echter duidelijk dat Nick Celis niet de selectie van de 3X3 Lions zou halen.

Het 3X3 WK gaat volgende week dinsdag van start in het Oostenrijkse Wenen en de 3X3 Lions trekken naar daar met naast Thibaut “Must See TV” Vervoort ook Caspar Augustijnen, Dennis “The Mencace” Donkor en Bryan De Valck. De 3X3 Lions werden op de Olympische Spelen in Tokio vierde en op het WK in Antwerpen vorig jaar ook vierde. “Wij gaan dit jaar voor een medaille. Niet simpel, maar we gaan ervoor,” gaf Dennis Donkor nog mee.

Lopende fraudezaak

De internationale carrière van Nick Celis (34) bij de 3X3 Lions zit er bij deze dan ook waarschijnlijk ook op. Bij Team Antwerp en in de 3X3 World Tour zal hij uiteraard nog wel van de partij zijn. Nick Celis is nog steeds betrokken bij de fraudezaak - de organisatie van fictieve toernooien om te klimmen op de ranglijst richting de Olympische Spelen van Tokio 2020. Daar is nog steeds geen uitspraak over. Dat zal uiteraard ook meegespeeld hebben om bij de 3X3 Lions stilaan maar zeker afscheid te nemen van één van de founding fathers van het 3X3 Team Antwerp project.