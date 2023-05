Tennisser Zizou Bergs krijgt haatberichten na nederlaag, ook vader deelt in de klappen: “Ik vind dit even erg als racisme in het voetbal”

Bergs hoopte zich voor het eerst te verzekeren van een plaats op de hoofdtabel van Roland Garros. Hij mikte op een derde grandslamdeelname, na Wimbledon 2022 en de Australian Open begin dit jaar. Telkens was de eerste ronde zijn eindstation.

Alsof de teleurstelling nog niet genoeg was, kreeg de Limburger te maken met online haat. Koen Bergs deelde een van die afschuwelijke berichten op zijn sociale media. “Ja, ik ben de vader van Zizou Bergs en ik ben zeer trots op hem. Hij is een fantastische jonge kerel die zijn droom beleeft en elke dag hard werkt om zijn doelen te bereiken. Ik hoop dat dit nog lang blijft duren en nog een lang leven voor zich heeft”, klinkt het.

Koen Bergs wilde een statement maken richting de haters. “Dit komt zeer vaak voor, bijna altijd na een verliespartij. En dat zijn vaak tientallen tot honderden berichten binnen het uur na de partij”, aldus de Limburger in een reactie. “Maar het is de eerste keer dat Zizou zijn familie, ik als vader dus, haatberichten krijg. We weten hoe we daarmee om moeten gaan en rapporteren dit aan de ITF. Maar gezien de commotie omtrent Vinicius (de voetballer van Real Madrid die racistisch bejegend werd in een match tegen Valencia, red.) vind ik het een goed idee om dit nu nog eens onder de aandacht te brengen. Ik vind dit even erg als racisme in het voetbal.”

Negeren

En de daders zijn niet ver te zoeken. “We weten dat dit gokkers zijn die geld verliezen en alle zin voor realisme kwijt zijn, maar wij blijven mensen en verdienen - zoals iedereen - respect en waardering voor het harde werk dat we dagelijks in alle bescheidenheid leveren. Gezien het hoge aantal reacties dat ik krijg, merk ik dat de wereld hier ook zeer verontwaardigd naar kijkt en het nog altijd abnormaal vindt. Gelukkig maar.”

De organisatoren van Roland Garros bieden de deelnemers aan het tennistoernooi een tool aan om zich te beschermen tegen haat op sociale media. De Franse tennisfederatie gebruikt de AI-technologie Bodyguard, die grove commentaren op sociale media wegfiltert. Ook Zizou Bergs maakt hier gebruik van, maar de tool is niet waterdicht.

“We proberen Zizou hiervan weg te houden, maar dat lukt niet altijd. Roland Garros heeft ons een filtersoftware bezorgd, maar die werkt niet altijd goed. Dus hij ziet die berichten wel af en toe maar heeft geleerd daar emotieloos mee om te gaan en te negeren. Hij is daar op getraind door Tennis Vlaanderen en de International Integriteitscel van de ITF. We focussen ons op hetgeen waar we mee bezig zijn en weten dat die haters/gokkers altijd malcontent zijn.”