Noor zorgt viergeslacht in Hamont

Hamont-Achel

Op 12 mei is Noor van Hout geboren. Dit zorgt voor een viergeslacht in Hamont en Kaulille. De trotse overgrootmama is Marie-Thérèse Ryckeboer (93). Nadine Vintevogel is moeke (66) geworden. Karolien Hermans (32) is de kersverse mama.