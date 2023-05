Neos Kinrooi op reis naar Puglia

Puglia is aan de Adriatische zee gelegen in het zuidoosten van Italië met als hoofdstad Bari. Puglia is vooral bekend om zijn druiven- en tomatenteelt en met 60 miljoen olijfbomen de grootste producent van olijfolie. Deze streek heeft talrijke mooie steden en dorpjes waarvan enkele deel uit maken van het Unesco Werelderfgoed. "We hebben in goed Neos-gezelschap genoten van de mooie bezienswaardigheden en cultuur en we konden proeven van de lekkere typische Italiaanse streekgerechten en wijnen."