Kampioenen in de kijker bij Hasselt Stix

De vrijwilligers van Hasselt Stix zorgden zaterdagnamiddag voor heel wat sfeer en gezelligheid langs de kunstgrasvelden in Kiewit. De meeste ploegen en hun trouwe supporters probeerden voor of na hun laatste competitiematch even af te zakken naar de club en konden zo samen op een gezellige manier het seizoen afsluiten. Er waren knotschockey, een barbecue, een wijnbar,... voor elk wat wils.De uitreiking van de jaarlijkse Stix-awards oogste heel wat bijval. Meer dan 200 leden hadden hun stem uitgebracht en verkozen de meest beloftevolle umpire, trainer, de spectaculairste goal, het meeste fair play team, ... .Voorzitter Raf Mommen riep de aanwezige jeugdteams één voor één op het podium en wist over elke ploeg een aantal anekdotes te vertellen. De jonge en iets minder jonge kinderen waren blij met de aandacht en de bijhorende medaille.Uiteraard kon de club ook dit seizoen weer een aantal kampioenenteams huldigen.In de leeftijd U7-U9 wordt geen eindstand gepubliceerd. Maar onder andere de U7 jongens waren maar wat trots dat ze geen enkele wedstrijd verloren.Bij de oudere ploegen werden Dames 2 kampioen, ze eindigden in een zeer spannende seizoenfinale net voor het eerste team van de buren uit Genk. U 16 jongens 1 werd eerste in de reeks Nationaal 2 a en strijden nog voor de titel van kampioen van België in Nationaal 2. U 16 meisjes 4 werd op de laatste wedstrijddag met één puntje verschil kampioen in VHL 3. Ze lieten na een zeer spannende competitie het derde meisjesteam van Stix en de eerste ploeg van Maasmechelen met het kleinste verschil achter zich.Ook U 14 jongens 2 werd kampioen. In VHL 3 lieten ze het eerste team uit Rotselaar nipt achter zich en ze wonnen op doelpuntensaldo. U 12 jongens 1 domineerden het hele seizoen lang hun reeks in VHL 2. Ze vierden al enkele weken geleden hun welverdiende titel.