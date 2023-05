Marine Le Pen verdedigt zich in Frans parlement tegen vermoedens van Russische inmenging

“Als het me ergens toe had verplicht, zou ik nooit getekend hebben”, zei Le Pen tijdens een hoorzitting van de parlementaire onderzoekscommissie naar buitenlandse inmenging over de lening van negen miljoen euro die in 2014 werd afgesloten.

“Ik teken een lening met een bank, niet met Vladimir Poetin”, aldus Le Pen, die zowel in 2017 als in 2022 in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen het onderspit moest delven tegen Emmanuel Macron.

Haar tegenstanders beschuldigden het RN, de grootste oppositiepartij in de Assemblée sinds de parlementsverkiezingen van 2022, ervan een “agent van Russische invloed in Frankrijk” te zijn.

Ze wijzen op de lening die in 2014 aan het voormalige Front National werd verstrekt en de steun die Le Pen in het verleden uitsprak voor de Russische president Poetin.

Ze verdedigde met name de Russische annexatie van de Krim in 2014 en in 2017 riep ze op om de internationale sancties tegen Moskou op te heffen. Ze wijzigde haar standpunt sinds de invasie van Oekraïne in 2022, die ze omschrijft als “agressie” door Poetin.