Stemming over modernisering antidiscriminatiewetgeving uitgesteld

De stemming in de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen over een wetsvoorstel voor de modernisering van antidiscriminatiewetgeving is woensdag uitgesteld. Het vereiste quorum werd namelijk niet bereikt.

De parlementsleden hadden zich woensdag normaal in eerste lezing moeten uitspreken over een aanpassing van de antidiscriminatiewetgeving aan de evolutie van de samenleving. De tekst werd in december goedgekeurd door de ministerraad op aangeven van voormalig staatssecretaris Sarah Schlitz en zou woensdag in de commissie worden voorgesteld door haar opvolgster Marie-Colline Leroy.

Commissie Thierry Warmoes (PVDA) besliste echter na een kwartier om de zitting te besluiten. De MR en een parlementslid van PS waren namelijk niet aanwezig waardoor het quorum (het minimale aantal aanwezige parlementsleden om geldig te kunnen stemmen) niet werd gehaald. “Dit is niet de eerste keer”, aldus Warmoes.

Ook de stemming over de aanbevelingen van de bijzondere commissie voor de evaluatie van wetgeving en beleid inzake mensenhandel werd woensdag uitgesteld. Het probleem was daar niet het quorum, maar wel dat de Franstalige en Nederlandstalige versie van de tekst niet met elkaar overeenstemden. De aanbevelingen zullen nu gestemd worden op woensdag 31 mei en verhuizen naar de plenaire vergadering van donderdag 15 juni.