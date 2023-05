Werkgevers steunen “pauze”-voorstel De Croo rond EU-natuurwetgeving

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) deelt de visie van eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) over een pauze in de klimaatwetgeving op Europees niveau. Dat zegt de grootste werkgeversorganisatie van het land.

De Croo zette vraagtekens bij de timing van de Europese natuurherstelwet. Niet dat het thema onbelangrijk zou zijn, maar de prioriteit moet voor de premier vandaag bij de daling van de uitstoot van broeikasgassen liggen. Hij ziet ook goodwill bij de industrie om daar mee aan de slag te gaan, maar vreest dat het momentum zal passeren wanneer de kar wordt overladen. Hij had het over “een pauzeknop”, zeer tot ongenoegen van de groene partijen in de regering.

Het VBO steunt De Croo. De werkgevers pleiten ervoor om “een pauze in te lassen om het broze Europese draagvlak omtrent de huidige klimaatplannen niet volledig te verliezen”, zeggen ze. “De huidige klimaatdoelstellingen, die herzien zijn in het kader van ‘Fit for 55’ en zijn goedgekeurd door België, zijn bijzonder ambitieus. Het verzwaren van die kruiwagen met meer plannen zal nefast zijn voor het bereiken van de initiële doelstellingen.”