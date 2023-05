Oostenrijk hakt na jarenlange discussie knoop door over toekomst van geboortehuis van Hitler

Het zeventiende-eeuwse huis in Braunau am Inn, in de buurt van de Duitse grens, werd in 2016 gekocht door de Oostenrijkse overheid na een lange juridische strijd. Maar de toekomst van het huis was lange tijd onduidelijk. Hitler werd in 1889 op de bovenste verdieping geboren en woonde er slechts enkele maanden. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het een ware trekpleisters voor aanhangers van het nazisme.

Nu heeft de overheid eindelijk knopen doorgehakt. Ze willen er een opleidingscentrum voor politieagenten en een politiecommissariaat van maken. De herinrichting zal zo’n 20 miljoen euro kosten en tegen 2025 klaar zijn.

Over het nieuwe plan bestaat wel wat discussie. Een expertencommissie had een afbraak afgeraden omdat dat de indruk zou opwekken dat Oostenrijk zijn naziverleden zou ontkennen. Ook een herdenkingsplaats zag de commissie niet zitten. Dan zou het risico bestaan dat het een ontmoetingsplek zou worden voor extreemrechts.

In een recente bevraging gaf zowat de helft van de Oostenrijkers aan dat het huis in een instituut zou moeten worden dat zich bezighoudt met onder meer nationaalsocialisme, antifascisme, tolerantie en vrede. Zo’n twintig procent vond dat het moest afgebroken worden. Slechts zes procent vond het een goed idee om er een overheidsinstelling van te maken voor bijvoorbeeld de politie. (sgg)