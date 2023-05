SD Worx blijft heersen in Lotto Thüringen Ladies Tour met 1-2-3, Lotte Kopecky geeft leiderstrui door aan ploeggenote

Lotte Kopecky (Team SD Worx) heeft woensdag haar leiderstrui in de Duitse Lotto Thüringen Ladies Tour (Pro Series) doorgegeven aan haar Nederlandse ploeggenote Mischa Bredewold. Bredewold won de tweede etappe solo, voor twee ploeggenotes.

Na winst van SD Worx in de ploegentijdrit droeg Kopecky woensdag de oranje leiderstrui in de Lotto Thüringen Ladies Tour, maar die stond ze met plezier weer af: aan het eind van de heuvelachtige etappe van 153 kilometer met start en aankomst in Gera zette Kopecky samen met Europees kampioene Lorena Wiebes een aanval van ploeggenote Mischa Bredewold op de rails.

Bredewold geraakte voorop met drie concurrentes, gooide die op een helling allemaal uit het wiel, en stoomde de laatste tien kilometer solo naar de overwinning. Op de streep had ze nog dertien seconden voorsprong op het peloton, waar de Italiaanse Barbara Guarischi en de Nederlandse Wiebes het succes voor SD Worx compleet maakten met een tweede en derde plek.

Marthe Goossens (AG Insurance-Soudal Quick Step) was de eerste Belgische op plaats acht, Kopecky eindigde net buiten de top tien.