Ruzie over parkeerplaats draait uit op steekpartij, verdachte aangehouden voor poging tot doodslag

Het Brusselse parket voert een onderzoek naar een steekpartij in Laken. Maandagmiddag werd daar een man neergestoken bij een ruzie over een parkeerplaats. Eén verdachte werd aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

“De Brusselse politie werd maandagmiddag opgeroepen voor een incident met messteken in de Leopold I-straat in Laken”, zegt Willemien Baert van het Brusselse parket, die daarmee een bericht van de Franstalige krant La Capitale bevestigt. “Tijdens een geschil zouden drie verdachten messteken gegeven hebben in de buik van het slachtoffer, die hierdoor in levensgevaar verkeerde. Twee verdachten werden ter plaatse gearresteerd, een derde is gevlucht.”

Gerechtelijk onderzoek

Het parket opende meteen een onderzoek en beval het verhoor van verschillende getuigen, de analyse van de beelden van bewakingscamera’s uit de buurt en liet de technische recherche van de federale politie ter plaatse komen voor een sporenonderzoek. Een van de verdachten werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

Garage

Volgens La Capitale vonden de feiten plaats tijdens een ruzie over een parkeerplaats in een garage. Zo zou de eigenaar van de garage een familielid hebben laten parkeren op een van de vijftien plaatsen, wat niet in goede aarde viel bij de huurder van de garage. Het kwam tot een confrontatie waarbij de huurder verschillende messteken kreeg te verduren.