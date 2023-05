Vrachtwagen belandt in de gracht na aanrijding in Bree

Op de ’t Hasseltkiezel (N73) in Bree ter hoogte van de Hulsbosstraat is woensdagnamiddag een ongeval gebeurd tussen een auto, een tractor en een vrachtwagen. De vrachtwagen kantelde en belandde in de gracht.

De personenwagen wilde rond 14.30 uur de ‘t Hasseltkiezel oprijden, maar kwam daarbij in aanrijding met de vrachtwagen. De vrachtwagen week uit, kwam op het rijvak richting Kinrooi terecht en kantelde in de gracht. De lading betonblokken belandde samen met de vrachtwagen in de gracht. Beide bestuurders kwamen er met de schrik vanaf. De brandweer Noord-Limburg en politie Carma kwamen ter plaatse. De N73 werd afgesloten in de richting van Kinrooi. Het verkeer moest over één rijvak. De brandweer ruimde de rijbaan op en zette de sproeiwagen in om de gelekte brandstof weg te spoelen.

© Roger Dreesen

© Roger Dreesen

© Roger Dreesen