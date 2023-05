Lotto-Dstny haalt toptalent binnen: Ronde van Vlaanderen-winnaar Jarno Widar slaat beloften over en wordt prof

Jarno Widar is zo goed als rond met Lotto-Dstny, waar hij vanaf volgend jaar bij de profs gaat rijden. De tweedejaarsjunior uit Wellen verkiest om de U23-categorie over te slaan.

Widar, momenteel rijdend voor Crabbé Toitures-CC Chévigny, won dit seizoen Kuurne-Brussel-Kuurne en afgelopen zondag nog de Ronde van Vlaanderen met een solo. In de Franse Tour du Bocage et de l’Ermée pakte hij de slotrit en het eindklassement mee. De in november pas 18-jarige Widar is één van ’s lands beste juniores. Hij had aanbiedingen van verschillende Development Teams van Worldtourploegen, maar de Limburger verkiest Lotto-Dstny. Sponsor Dstny investeert ook mee in de jeugdploeg waar o.a. Arnaud De Lie leerde koersen. Zoals al eerder bekend rijdt leeftijds- en provinciegenoot Sente Sentjens de volgende drie jaar voor Alpecin-Deceuninck Development, waarmee hij ook van de echte profkoersen kan proeven. (hc)