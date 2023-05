Een bijzettafeltje dat het uur aanwijst en een comfy lounge: tijd voor tuinmeubels

Sit back and relax

Het Belgische Furnified, bekend om zijn interieurspullen, mikt nu ook op het buitenleven met een eerste collectie tuinstoelen, tafels en loungesets. In de hoofdrol: teak. Designer Dimitri De Vocht: “Teak is niet alleen een prachtige houtsoort, het kan ook tegen een stootje, vraagt weinig onderhoud en kan alle weersomstandigheden aan.”

Morris Outdoor Sofa (inclusief kussens) – vanaf 1.298 euro – Furnified, furnified.com

Ondersteboven

Deze mat metalen bloempotten werden ‘Hourglass’ gedoopt, omdat je ze volgens behoefte op z’n kop zet, en weer terug.

Bloempot ‘Hourglass’ (beschikbaar in 4 formaten en 2 kleuren) – vanaf 95 euro – Ferm Living bij Huis Zwaluw, huiszwaluw.com

Avondwandeling

Onlangs voorgesteld tijdens Salone de Mobile in Milaan: Ulli H.30, een draagbare lamp die zich liet inspireren door de stormlantaarn van zeelui en ontdekkingsreizigers. De lichtintensiteit en de kleurtemperatuur kan je regelen, bovendien is de lichtbundel bewust naar beneden gericht. Ulli zet je neer, hang je op of neem je mee op pad.

Draagbare lamp ‘Ulli H.30’ (verkrijgbaar in 4 kleuren) – prijs op aanvraag – Fermob, fermob.com

Apero-time

Een bijzettafeltje met reminder, want door de schaduw die wordt gevormd, weet je meteen hoe laat het is. De zonnewijzer is bovendien verplaatsbaar, waardoor je die op een belangrijk moment kan zetten. Vijf uur? Vul die glazen maar!

Bijzettafel met zonnewijzer ‘Sundial Table’ (beschikbaar in 2 kleuren) – 245 euro – Weltevree, weltevree.eu

Cool down

Tijdloze strepen voor een streepje schaduw.

Parasol ‘Umbra’ - 279 euro - House Doctor, housedoctor.com