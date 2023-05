Onze tv-tips: georganiseerde misdaad, uitputtende wandeling en een oude mummie

Kingpins

Canvas, do, 22.15u

Wat moet je doen als crimineel om de absolute top te bereiken in het wereldje van de georganiseerde misdaad? En bovenal, wat zijn de uitdagingen om er aan de top te blijven staan? Deze Britse documentairereeks kon enkele grote criminelen strikken om te getuigen over hun leefwereld. Een van hen is een beruchte crimineel in Mexico die rijk geworden is met drugs. Geen documentaire voor doetjes. (tove)

Kamp van Koningsbrugge

NPO1, do, 20.33u

Fan van special forces? Of kijk je reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen van Kamp Waes? Dan kan je nu al je hart ophalen met het derde seizoen van de Nederlandse variant. Hierin stuurt Jeroen van Koningsbrugge 15 gewonnen burgers op pad met de special forces. Deze keer is het Nederlandse Zuid-Limburg met een heuvelachtig landschap de ideale plek voor een 9 km lange individuele speedmars. (tove)

The Mummy

VTM3, do, 20.35u

Als straf voor het vermoorden van Pharaoh Seti is de Egyptische priester Imhotep levend vervloekt en gemummificeerd. Na 3.000 jaar komt het lichaam door toedoen van schatgravers tot leven. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Een sterke avonturenfilm zoals ze die alleen maar in Hollywood kunnen maken. Met grote namen als Tom Cruise en Brendan Fraser. Vertier voor het hele gezin. (tove)