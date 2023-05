Moelingenaars kunnen mening geven over terrein naast de Berwijn

Moelingen-Voeren

Begin dit jaar heeft de gemeente een perceel aangekocht langs de Berwijn in Moelingen. De gemeente wil er een pad aanleggen. Mogelijk is er ook een uitbreiding van het speeltuintje voorzien. De invulling van het terrein naast het speeltuintje wil de gemeente graag laten bepalen door de inwoners van Moelingen zelf zodat het een aangename plaats wordt waar iedereen graag komt. Wie zijn ideeën wil doorgeven kan dit via de website van de gemeente door een vragenlijst in te vullen voor 18 juni.