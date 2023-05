FC Barcelona zwaait opnieuw een icoon uit: Jordi Alba verlaat Barça na elf jaar

“FC Barcelona spreekt publiekelijk haar dank uit aan Jordi Alba voor zijn professionaliteit, inzet, toewijding en de positieve en vriendelijke attitude die hij altijd heeft getoond tegenover alle leden van de Barça-familie, en wenst hem geluk en succes in de toekomst. Barça zal altijd je thuis blijven”, aldus de club in een officieel statement.

De 34-jarige linksachter speelde maar liefst elf jaar voor Barcelona en volgt met zijn vertrek het voorbeeld van Gerard Piqué en Sergio Busquets, die eerder dit seizoen hun afscheid al aankondigden. De Spaans international had nog een verbintenis tot de zomer van 2024 maar doet dit contract dus niet uit.

Jonge Baldé als vervanger

Alba is een jeugdproduct van Barcelona maar maakte zijn debuut op het hoogste niveau bij Valencia in 2009. In 2012 haalde Barça de linksachter terug en groeide hij in de loop der jaren uit tot een echt clubicoon. Hij won onder meer zes keer de landstitel en één keer de Champions League. Jordi Alba speelde dit seizoen 23 wedstrijden in de competitie en was daarin goed voor twee doelpunten en drie assists. In de loop van het seizoen raakte hij zijn basisplaats echter kwijt aan de jonge Alejandro Baldé.

Alba en Busquets nemen beide afscheid van ‘hun’ Barcelona. — © REUTERS

Komende zondag speelt Jordi Alba, net als Sergio Busquets, zijn laatste wedstrijd in Camp Nou. De kersverse kampioen van Spanje ontvangt dan Mallorca.