Ex-Club Brugge-trainer Christoph Daum begint aan tweede chemotherapie in strijd tegen longkanker

Christoph Daum, die strijdt tegen longkanker, is dinsdag begonnen met zijn tweede chemotherapie. De komende weken zullen nog minstens vier sessies volgen, zo heeft de voormalige voetbalcoach, in het seizoen 2011/12 trainer van Club Brugge, aan de Duitse krant Bild laten weten.

De 69-jarige Duitser lag de afgelopen periode even in een ziekenhuis in New York omdat er volgens informatie van het Duitse persbureau DPA na een operatie een ontsteking was opgetreden, die een behandeling vereiste. “Ik kreeg het volledige programma van medicijnen en werd weer gezond gemaakt”, aldus Daum.

Afgelopen vrijdag kon hij na vier dagen het ziekenhuis verlaten. Daum is sinds maandag terug in Duitsland. “Ik voel me van dag tot dag beter”, vertelt hij aan Bild. Ondanks de chemotherapie zal hij blijven sporten zoals hij in het verleden heeft gedaan. “Het belangrijkste is om jezelf te rechten als het een dag slecht gaat, terug te vechten en positief naar de toekomst te kijken.”

Ondertussen werkt Sky aan een documentaire over de ex-coach ter gelegenheid van Daums 70e verjaardag op 24 oktober. “Kijkers kunnen zich verheugen op details van het voetbal die zonder deze documentaire nooit naar buiten zouden zijn gekomen. Ze zullen het voetbal veel en veel beter begrijpen. Ook waarom ik bij veel clubs de status van legende geniet”, zei Daum woensdag in een mededeling van Sky.