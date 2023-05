Is de topschutter van de kampioen de beste voetballer van eerste provinciale? Of scoort de ‘Mike Trésor van Bree-Beek’ beter in onze verkiezing? Of zorgt de doelman van 1m97 voor een primeur? Vrijdagavond maken we op ons slotgala bekend wie de HBVL Provinciale Voetballer van het Jaar wordt. De top drie stelt zichzelf nog even aan u voor.