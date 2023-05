En dat met Roland Garros aan de horizon: schaduwfavoriet Stefanos Tsitsipas zit zonder coach

“Bedankt om deel te hebben mogen uitmaken van jouw team”, schreef de voormalige nummer acht van de wereld en verliezend finalist van Wimbledon (2003) en de US Open (1998) op zijn Instagram-pagina.

De 46-jarige Philippoussis werd medio vorig seizoen opgenomen in de coachingstaff van Tsitsipas en hielp hem onder meer op weg naar de finale van de Australian Open, die hij in januari verloor van de Serviër Novak Djokovic.

In Parijs speelde de intussen 24-jarige Tsitsipas in 2021 de finale, die hij verloor van Djokovic. Vorig jaar ging hij er in de achtste finales uit tegen Holger Rune. Dit seizoen haalde hij op gravel de finale van het toernooi in Barcelona, waar hij zijn meerdere moest erkennen in de Spanjaard Carlos Alcaraz. In Rome was er verlies in de halve finales tegen Daniil Medvedev. In Madrid (tegen Jan-Lennard Struff) en Monte-Carlo (tegen Taylor Fritz) waren de kwartfinales telkens het eindstation.