Olympisch kampioen Simon Gougnard pauzeert carrière bij de Red Lions: “Mijn prioriteit ligt bij onze restaurants”

SImon Gougnard zal deze zomer niet in actie komen voor de Red Lions, zo maakte de Koninklijke Belgische Hockeyfederatie (KBHB) woensdag bekend. De 32-jarige speler van Dragons had een groot aandeel in de sterke prestaties van de nationale ploeg in de afgelopen jaren maar heeft nu besloten een internationale pauze in te lassen.

De middenvelder werd met België vijfde op de Olympische Spelen in Londen in 2012, olympisch vicekampioen in Rio in 2016, wereldkampioen in 2018, Europees kampioen in 2019, olympisch kampioen in Tokio in 2021 en finalist op het WK afgelopen januari.

Gougnard zal deze zomer echter niet aanwezig zijn bij de volgende Hockey Pro League-wedstrijden in Londen (mei-juni) en Antwerpen (juni-juli) en dus ook niet op het EK in Mönchengladbach in augustus (19-27).

Restaurants uitbaten

“Na een paar drukke jaren, met de Olympische Spelen in Tokio en het WK in India, voel ik me niet in staat om deze zomer het beste van mezelf te geven”, aldus Gougnard in het persbericht van de KBHB. “Momenteel heb ik andere prioriteiten met de restaurants die ik met mijn broers heb geopend. Daarom denk ik dat het beter is dat ik een pauze neem om mijn toekomst te herevalueren. Na de zomer zal ik zien of ik terug over de nodige energie beschik om voor Parijs (Olympische Spelen 2024, red.) te gaan.”

In Tokio behaalde Gougnard goud met de Red Lions. — © BELGA

“We hebben alle begrip voor zijn standpunt. Hij is een speler van wereldklasse die veel heeft gegeven aan het Belgische hockey”, zo reageert high performance manager Adam Commens. “De deur blijft zeker voor hem openstaan als hij de energie heeft om zich na de zomer weer 100 procent in te zetten.”