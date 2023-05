Loïs Openda beloond na topseizoen? Rode Duivel staat helemaal bovenaan verlanglijstje AC Milan

Rode Duivel Loïs Openda (23) is kandidaat nummer één om deze zomer naar AC Milan te trekken. De spits van Lens zou na een topseizoen de oversteek naar Italië kunnen maken, al hangt daar een stevige transferprijs aan vast.

AC Milan draaide met een halve finale van de Champions League geen onaardig seizoen, maar dat kan zeker ook gezegd worden van Loïs Openda. De ex-speler van Club Brugge was een van de allerbeste spelers in de Franse competitie. Als klap op de vuurpijl mocht hij pronken naast Lionel Messi en Kylian Mbappé als kandidaat voor de titel van speler van het jaar in Frankrijk.

Dat is volgens La Gazzetta dello Sport ook AC Milan niet ontgaan, maar RC Lens wil de Belg ook niet zomaar laten gaan. AC Milan zou 25 miljoen euro moeten neertellen, tweeënhalf keer zoveel als wat Lens vorige zomer aan Club Brugge betaalde. Een hoog prijskaartje dus, maar AC Milan is dringend op zoek naar een centrumspits. En de Rossoneri zien in de razendsnelle Openda het perfecte profiel.

© Isosport

Champions League of niet

Enige hindernis: AC Milan moet momenteel nog knokken om opnieuw een ticket voor de Champions League te behalen. Lukt dat niet, lopen ze heel wat geld mis om bijvoorbeeld Openda te kunnen overhalen.

Bij AC Milan spelen momenteel al vier Belgen: Charles De Ketelaere, Aster Vranckx en Alexis Saelemaekers en Divock Origi. Een beslissing van de Milanezen omtrent Openda zou in juni volgen.