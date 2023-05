Zondag vieren kinderen en jongeren in Labiomista in Genk de ‘Dag van de Cosmogolem’. — © Annika Wallis

Het zijn Archeologiedagen. Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren zet een Archeotour op poten, maar ook op andere plekken kan je archeologische sites ontdekken. Pak je het liever sportief aan? Dan kan je meefietsen met de Haspengouwse Gordel of de Kunstfietsdagen. We zullen ons ook dit weekend niet vervelen.