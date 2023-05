Op de site van de voormalige Ambiorixkazerne in Tongeren is woensdag de eerste steen gelegd van het woonproject ‘In Compagnie’. — © Raymond Lemmens

Tongeren

Op de site van de voormalige Ambiorixkazerne in Tongeren is woensdag de eerste steen gelegd van het woonproject ‘In Compagnie’. Aannemersbedrijf Cordeel gaat er 350 wooneenheden realiseren. In de eerste fase wordt blok E aangepakt. In deze westelijke vleugel komen 56 wooneenheden en 5 commerciële ruimtes.