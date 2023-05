Gustaph reageert nadat journalist hem met een ezel vergelijkt: “Een hele foute metafoor. Ik zou zoiets nooit doen”

Gustaph verzekerde vorige week zaterdag een knappe zevende plaats op het Eurovisiesongfestival. Hij werd door binnen- en buitenlandse pers geprezen voor zijn energieke act, maar toch waren er hier en daar scherpe meningen te horen. Zo hakte één journalist met een botte bijl in op de prestatie van Gustaph. In de podcast ‘De mediawatchers’ vergeleek hij de artiest met een ezel. “Maar het doet me weinig”, reageert Gustaph nu in de ‘Achter de schermen’-podcast.