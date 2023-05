Met nog amper één wedstrijd te spelen: trainer Ruud van Nistelrooij per direct weg bij PSV

Het hoofdtrainerschap van Ruud van Nistelrooy bij PSV blijft beperkt tot één seizoen. De 46-jarige Brabander vertrekt bij de club uit Eindhoven. De Oranje-legenda wordt opgevolgd door Fred Rutten, die zondag in de laatste competitiewedstrijd tegen AZ nog aan de bak moet.

PSV laat weten: “Hoofdtrainer Ruud van Nistelrooy heeft vanmorgen bekend gemaakt te vertrekken bij PSV. PSV betreurt zijn besluit en is hem dankbaar voor het winnen van de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker en hoopt het seizoen af te sluiten met het behalen van de tweede plaats.”

De afgelopen periode bracht De Telegraaf naar buiten dat het niet boterde tussen Van Nistelrooy en zijn assistenten Rutten en André Ooijer. Ook klaagden enkele bepalende spelers over de voormalig topspits bij het bestuur van de club.

PSV mag in Alkmaar niet verliezen van AZ. Gebeurt dit wel, dan kan Ajax bij een overwinning op bezoek bij FC Twente, de tweede plek overnemen die goed is voor een plek in de voorronde van de Champions League