Veertigtal brandweervrijwilligers gezocht voor nieuwe kazerne in Peer

In het noorden van onze provincie zorgt de Hulpverleningszone Noord-Limburg voor brandweerhulp en ambulancezorg in Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Peer en Pelt. “Een groot gebied, inderdaad. We merkten de voorbije jaren een toename van de verkeersdrukte, waardoor ook de brandweervoertuigen het steeds moeilijker krijgen om de aanrijtijden te respecteren. De nieuwe brandweerpost langs de Stationsstraat in Wijchmaal zorgt ervoor dat we sneller aanwezig kunnen zijn op een deel van het grondgebied van Peer en Hechtel-Eksel”, vertellen de burgemeesters Steven Matheï (cd&v) en Jan Dalemans (HE). “De ligging is perfect, vlakbij de N73 en de Noord-Zuidverbinding.”

Vrijwilligers

De nieuwe brandweerpost wordt de vijfde in de hulpverleningszone. “Er komen een beperkt aantal voertuigen en manschappen. De brandweerpost moet kleinschalige incidenten zelfstandig kunnen afhandelen, maar ook kunnen samenwerken binnen het netwerk van de andere posten wanneer er zich een groter probleem voordoet.”

De nieuwe brandweerpost gaat op zoek naar vrijwilligers via een wervingscampagne. “We zijn op zoek naar een veertigtal enthousiaste vrouwen of mannen vanaf 18 jaar uit de omgeving van de nieuwe brandweerpost”, klinkt het bij de burgemeesters. Woon je in een straal van 8 minuten rijden van de kazerne, dan kan je je kandidaat stellen als vrijwillige bandweerman en -vrouw.

“Om met de opleiding te kunnen starten, moet je in 2023 een federaal geschiktheidsattest behalen aan de brandweerschool. Slaag je daarin, dan start je in januari 2024 met een twee jaar durende opleiding en een stage op het terrein.” Er zijn infosessie gepland op maandag 5 juni om 19 uur in ’t Poorthuis in Peer en op dinsdag 6 juni om 19 uur in De Schans in Hechtel.

Meer info via brandweer.be