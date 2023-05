GEMEENTERAAD. “Landschapspark is absolute meerwaarde voor Tongeren, te vergelijken met appellation contrôlée”

Tongeren

Landschapspark ‘Hart van Haspengouw’: De Landbouwraad wilde de samenwerkingsovereenkomst uitstellen maar dit is niet mogelijk volgens schepen Patrick Jans (Tongeren.nu): “Dit is een absolute meerwaarde voor onze streek, te vergelijken met een ‘appellation contrôlée’ voor de omgeving, het landschap en de producten. Het geeft een bredere uitstraling waardoor je de streek beter kan proeven en vermarkten. Het levert de stad een jaarlijkse subsidie van 10.000 euro op.”

Daling verkoopprijs appartementen: Volgens Trends zijn de prijzen van appartementen in Tongeren met 7% gedaald. Volgens raadslid Guido Vossen (N-VA) worden hier heel veel nieuwe appartementen gebouwd, maar blijft het aantal inwoners stabiel. Schepen Johnny Vrancken (Vooruit) ziet het anders: “De prijzen zijn niet gedaald. De gemiddelde prijs is niet 173.000 euro maar 273.500 euro. Als alle appartementen hier 173.000 euro zouden kosten, zaten we aan 35.000 inwoners. Het enige juiste in dat artikel is dat er vorig jaar 450 onroerende transacties geweest zijn. Er zijn 800 inwoners bijgekomen en hierdoor zitten we bijna aan de 32.000.”

Registratie van jongeren voor de Europese verkiezingen: Raadslid Ruben Stassen (Groen) wilde weten wat de stad gaat doen om jongeren van 16 en 17 jaar aan te moedigen om zich te registreren voor de Europese verkiezingen. De burgemeester stelde hem gerust: “Er zijn vandaag al jongeren geregistreerd. We gaan met de middelbare scholen en het LOP samenwerken. De onderwijsambtenaar kan tijdens een les geschiedenis uitleg geven. De scholen kunnen een zitdag organiseren. We kunnen ook de Jeugddienst en de Jeugdraad inschakelen”, reageerde burgemeester Dewael.