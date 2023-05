GEMEENTERAAD. Groen heeft vraagtekens bij jeugdhuis in Hechtel: “Veel rommel aan de deur, ouder cliënteel in vroege uren”

Hechtel-Eksel

Jaarrekening: In de afgesloten jaarrekening van 2022 kan burgemeester Jan Dalemans (HE) een beschikbaar budgettair resultaat voorleggen van 4,1 miljoen euro. “Dit heeft te maken met een exploitatieoverschot dat hoger is dan begroot, en van de 7,5 miljoen geplande investeringen hebben we 4,4 miljoen kunnen uitvoeren. Overige investeringen zijn nog lopende en verschuiven naar dit jaar”, stelde Dalemans. Oppositieraadslid Jan Vangenechten (cd&v) herhaalde zijn bezorgdheid over de stijging van de exploitatieuitgaven, los van de inflatie en stijgende energiekost. Onafhankelijk raadslid Jacky Snoeckx stelde dat de schuld 5 miljoen meer bedraagt dan in 2020. “Dat was zo voorzien in de meerjarenplanning. Er werd gekozen om investeringen deels te betalen met eigen middelen en via het aangaan van leningen. De schuld stijgt, maar is wel lager dan gebudgetteerd in de meerjarenplanning”, reageerde Dalemans.

Subsidie: In een toegevoegd agendapunt stelde oppositieraadslid Sven Saenen (Groen) vast dat er met de vzw van jeugdhuis De Gloria geen subsidieovereenkomst werd afgesloten, en dat er ook geen gelijkaardige overeenkomst is met de KAJ in Eksel waarvoor een nieuw onderkomen in het parochiecentrum wordt gerealiseerd. “Dit zijn nochtans belangrijke instrumenten die het beleid heeft om te waken over de kwaliteit van die werkingen”, stelde Saenen die in dit verband enkele zaken aankaartte rond het jeugdhuis. “Ik merk dat er heel wat rommel ligt aan de toegang, en dat er ook oudere klanten naar afzakken nadat reguliere cafés sluiten.” Saenen wil dat het beleid op een volgende zitting een stand van zaken geeft over de uitvoering van het ‘subsidiereglement jeugd’ wat betreft het jeugdhuiswerk en andere jeugdinitiatieven.

Kapel: Oppositieraadslid Jan Vangenechten (cd&v) was verheugd dat er na zijn eerdere tussenkomsten, initiatieven werden genomen rond de gerestaureerde Sint-Bernarduskapel van de Locht. “De beveiligingsinstallatie is geplaatst en er zouden gesprekken worden opgestart met de heemkundige kring en buurtverenigingen, wat is een stand van zaken?” Burgemeester Dalemans hoopt dat vanaf 1 juli de buitendeuren van de kapel elk weekend kunnen geopend woren. “Zo kan men via het veiligheidsglas naar binnenkijken. Een bezoek aan het interieur zal enkel op afspraak kunnen. Dit zal waarschijnlijk gebeuren via onze toeristische dienst.”