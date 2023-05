Maak komende winter een magische reis naar het Oosten

Geen koude lange winter voor jou

Je zomervakantie is vast al geboekt, maar het is nu ook het ideale moment om na te denken over de wintermaanden. Wil je volgend jaar even ontsnappen aan de sombere Belgische winter die eeuwig lijkt te duren? Scheep dan in op deze luxueuze cruise in de sfeer van Duizend-en-een-nacht. In de zomer is het erg heet in dit gebied, maar in de winter kan je net genieten van heerlijke temperaturen. In België zit iedereen dan binnen met de verwarming aan op het druilweer te mopperen, terwijl jij op aan boord van het mooie weer geniet en je je een heuse sultan waant. De MSC Virtuosa is een nieuw en indrukwekkend schip waar altijd wat te beleven valt.

Parels van het Oosten

Dubai is wellicht de bekendste stop op je trip. Deze ultramoderne stad met de indrukwekkende skyline en glamoureuze levensstijl blinkt uit in superlatieven: hoogste toren, beste hotel, grootste winkelcentrum, … Dubai wil overal de beste in zijn. Daarnaast is er ook nog een rijke cultuur van tradities. Dit contrast maakt deze wereldstad een boeiende bestemming. Wil je even ontsnappen aan de stad, laat je dan meenemen op een avontuurlijk tochtje door de woestijn.

Ook Doha, de hoofdstad van Qatar, is een leuke stop. In deze stad van de sport komen liefhebbers van moderne architectuur ruimschoots aan hun trekken. Van daaruit vaar je verder naar Bahrein, een archipel met 33 eilanden, waarvan er maar 4 bewoond zijn.

Abu Dhabi staat bekend om zijn ongerepte stranden en decadente levensstijl, maar heeft zoveel meer te bieden. Struin door de sprookjesachtige hoofdstad of bezoek de tweede vestiging van het Louvre, met een collectie kunstwerken die uniek is in de wereld.

Een van de minder bekende pareltjes op de route is Sir Bani Yas. Op dit privé-eiland van de Sjeik van Abu Dhabi leven giraffen, flamingo’s, jachtluipaarden en andere bedreigde diersoorten vrij in een beschermd natuurreservaat. Dit eiland is perfect voor een dagje ontspanning en vertier. Met het ruime aanbod aan recreatie en sport hoef je je hier geen seconde te vervelen. ’s Middags een heerlijke barbecue op het strand, daarna een potje tennis, paardrijden, kajakken, snorkelen of genieten in de wellness. De keuze is aan jou!

Cruise

Luxe, comfort, winkels, horeca, vermaak aan boord, en alles tot in de puntjes geregeld: een cruisevakantie combineert de voordelen van een all-in resort met de voordelen van een avontuurlijke reis. Zo kom je op korte tijd langs veel bijzondere plaatsen, zonder dat je telkens opnieuw je koffer uit hoeft te pakken. En eenmaal het schip is aangemeerd heb je alle vrijheid om zelf op ontdekking te gaan of deel te nemen aan een georganiseerde uitstap. Dat is echt zorgeloos genieten van het beste van twee werelden.

