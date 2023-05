Met 15% toegenomen: recordaantal gevallen van geweld tegen politie

Nooit werden er meer proces-verbalen opgesteld voor geweld tegen politiemensen dan in het jaar 2021 - het meest recente jaar waarvoor cijfers ter beschikking staan. Uit de gegevens van de Algemene Nationale Gegevensbank staat er in 2021 936 feiten van geweld waren tegen agenten. In 2020 waren dat er nog maar 808. In de jaren daarvoor waren het steeds minder dan 800.

Het recordcijfer nu wordt vooral opgestuwd door de vele feiten tegen agenten in grootsteden. Bijvoorbeeld in Brussel steeg het aantal geweldsdelicten tegen agenten met maar liefst 39%, van 137 in 2020 naar 191 in 2021. In de Vlaamse provincies is er vooral een stijging waarneembaar in Antwerpen en West-Vlaanderen. Voor het jaar 2022 zijn er nog geen volledige cijfers ter beschikking, maar het eerste semester laat zien dat het aantal op hetzelfde hoge niveau blijft.

Vlaams-Belang-kamerlid Ortwin Depoortere, de steller van de vraag, hoopt dat de regering werk gemaakt wordt van nultolerantie tegen politiegeweld. “Er mag geen enkele klacht meer geseponeerd worden en er moeten zwaren straffen komen voor de daders.”