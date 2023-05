BINNENKIJKEN. Het appartement waar Johnny Depp en Kate Moss samenwoonden staat te koop

Van alle nineties-koppels die we ons tot op de dag van vandaag kunnen herinneren, waren Johnny Depp en Kate Moss ongetwijfeld één van de meest iconische. Het populairste topmodel en de meest veelbelovende acteur die hand in hand over de rode loper wandelen, dat is een beeld dat je niet snel vergeet. De twee woonden destijds ook samen en dat appartement staat nu te koop.

Zoals te verwachten valt van een powerkoppel als Moss en Depp gaat het hier niet om een doordeweeks eenslaapkamerappartement. Hun voormalige optrekje ligt namelijk in Greenwich Village in New York en doet bij het binnenkomen meteen je mond openvallen. De duplex, gelegen in een zogenaamd brownstone home, ligt achterin een pand met nog drie andere units en diende in het verleden als koetshuis en als theater.

Dat resulteert tegenwoordig in een appartement met veel plafondhoogte, een enorm dakraam en enkele bijzondere historische details. Uiteraard onderging de duplex door de jaren heen de nodige renovaties, wat onder andere resulteerde in een koperen keukenplafond, jarennegentigparket en glazen bakstenen.

Het volledige pand, waar het koetshuis deel van uitmaakt, staan momenteel te koop voor 15,5 miljoen dollar.

De ingang mét terras. — © Corcoran

De woonkamer met extra hoog plafond. — © Corcoran

De mezzanine aka het bureau. — © Corcoran

De keuken met koperen plafond. — © Corcoran

De slaapkamer. — © Corcoran