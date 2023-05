Europese Centrale Bank werkt aan nieuwe eurobiljetten: “Hightech-bankbriefjes”

De ECB had in december 2021 een procedure opgestart voor een nieuw ontwerp van de biljetten. Toen klonk het dat de ECB in 2024 wilde beslissen over de productie van nieuwe bankbiljetten, en over wanneer die in omloop gebracht kunnen worden.

Over het ontwerp van de nieuwe biljetten zegt Panetta: “We denken na over een aantal thema’s, waaronder ook de Europese cultuur, en zullen binnenkort een bevraging doen bij het brede publiek. Persoonlijk zou ik graag beroemde Europeanen op onze toekomstige bankbiljetten zien staan.” Ook ECB-voorzitster Christine Lagarde had in een interview in februari 2022 een gelijkaardige voorkeur geuit. “Ik kan me persoonlijk zeer goed voorstellen op de biljetten gezichten van beroemde Europeanen te zien: Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven of James Joyce.”

Digitale euro

Panetta gaf aan dat er daarnaast ook gewerkt wordt aan een digitale versie van de eenheidsmunt, maar dat dit niet de zwanenzang voor contant geld betekent. “We zullen de burgers, zo lang als er vraag naar is, biljetten ter beschikking stellen. Het is evenwel denkbaar dat de digitalisering van de economie er op een dag voor kan zorgen dat contant geld gemarginaliseerd wordt. We kunnen niet het risico lopen dat het geld van de centrale bank niet meer bruikbaar is. We hebben daarom een digitale euro nodig.”

In oktober zal de ECB volgens Panetta beslissen of een voorbereidende fase opgestart wordt voor de ontwikkeling en het testen van de digitale euro. “Die fase kan twee tot drie jaar duren. Als de raad van bestuur van de ECB en de Europese wetgevers – de lidstaten en de leden van het Europees Parlement – instemmen, kunnen we de digitale euro binnen drie tot vier jaar invoeren.”